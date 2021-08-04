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Giriş Tarihi: 4.8.2021 13:09

Aynı aileden 3 kişi koronaya yenildi!

ABBAS ÇAKAR
Aynı aileden 3 kişi koronaya yenildi!

Kocaeli İzmit İlçesinde oturan Kartal ailesinden 3 kişi, yaklaşık 2 haftalık ara ile koronavirüse yenilerek yaşamlarını kaybetti.

İzmit Serdar Mahallesinde ikamet eden DMO'dan emekli, evli ve 4 çocuk babası İhsan Kartal (74), Covid-19 nedeniyle 10 günden bu yana tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kartal'ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Öte yandan İhsan Kartal'ın eşi Gülbahar Kartal (66) ve İzmit Kozluk Mahallesinde ikamet eden kızları Sibel Kartal'ın da (49), Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Covid-19 nedeniyle tedavi gördükleri Seka Devlet Hastanesinde vefat ettikleri ve Bağçeşme'de toprağa verildikleri öğrenildi.

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Aynı aileden 3 kişi koronaya yenildi!
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