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Giriş Tarihi: 4.8.2021 14:59

Aynı şüpheli yine ormanda tinerle yakalandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Aynı şüpheli yine ormanda tinerle yakalandı

Bilecik’te 43 yaşındaki Erkan A. İsimli şahıs, 3 gün arayla ikinci kez pet şişede tinerle ormanlık alanda yakalandı.

Bilecik-Vezirhan D-160 karayolu kenarında geçtiğimiz gün çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınmıştı. Olayın ardından görgü tanıkları şüpheli bir kişinin eşgalini polise bildirdi.

Yapılan araştırmalar sonucu Erkan A. Pet şişe içerisinde tinerle yakalanmış ve mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemece serbest bırakılan Erkan A. bu kez Bilecik Kent ormanı içerisinde devriye gezen Zabıta ekipleri tarafından ağaçlık alanda otururken görüldü. Zabıtaların haber vermesi üzerine ormanlık alana asayiş ekipleri sevk edildi.

Polisin yakalayıp üzerini aradığı Erkan A.'nın çantasından yine pet şişede tiner bulundu. Şüpheli şahıs yeniden gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Aynı şüpheli yine ormanda tinerle yakalandı
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