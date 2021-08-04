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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Beykoz’da 15 Temmuz gazisi bıçaklanarak öldürüldü

EMİR SOMER EMİR SOMER
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan (41), Beykoz'da bıçaklanarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, gazi Fatih Orhan, dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Orhan kurtarılamadı. Olayla ilgili Yılmaz A. gözaltına alınırken kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Fatih Orhan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olmuştu.
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Beykoz’da 15 Temmuz gazisi bıçaklanarak öldürüldü
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