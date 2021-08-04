Beykoz’da 15 Temmuz gazisi bıçaklanarak öldürüldü

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan
(41), Beykoz'da bıçaklanarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, gazi Fatih Orhan, dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi
'nde 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Orhan kurtarılamadı. Olayla ilgili Yılmaz A. gözaltına alınırken kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Fatih Orhan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
'nde gözünden yaralanarak gazi olmuştu.