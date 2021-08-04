Beyoğlu'nda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var!

Beyoğlu'nda cinayet anları kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Bunun üzerine Mahmut I., belinden tabancasını çıkararak Ahmet A.'nın ayağına ateş etti. Bu sırada olayı gören Murat I., araya girerek daha önceden tanıdığı Mahmut I.'yı engellemek istedi. Yaşanan kargaşa sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun Murat I.'nın kalbine isabet etti.