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Giriş Tarihi: 4.8.2021 16:24 Son Güncelleme: 4.8.2021 16:27

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Beyoğlu'nda otopark nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Murat I. hayatını kaybederken Mahmut I. sırtından yaralanırken ismi henüz belirlenemeyen şahıs bacağından yaralanarak hastanelik oldu. Saldırgan olaydan sonra kayıplara karıştı.

Beyoğlu, Tarlabaşı Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta 08.30'de meydana gelen olayda aralarında daha önceden husumet bulunun Ahmet A. ile Mahmut I. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.


Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Mahmut I., sırtından bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan Mahmut I., kaçmaya başladı. Ahmet A., sokak üzerindeki otoparka doğru yönelen Mahmut I.'nın peşine düştü. Bunun üzerine Mahmut I., belinden tabancasını çıkararak Ahmet A.'nın ayağına ateş etti.

Bu sırada olayı gören Murat I., araya girerek daha önceden tanıdığı Mahmut I.'yı engellemek istedi. Yaşanan kargaşa sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun Murat I.'nın kalbine isabet etti.



Zanlı Mahmut I., olayın ardından kaçarken, sokak sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Murat I., hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalara başlarken, olayla ilgili incelemenin çok yönlü olarak incelendiği öğrenildi.

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Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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