Bir saat arayla iki cinayet

Bursa
'nın Yıldırım ilçesindeki Değirmenlikızık mahallesi sakinleri art arda yaşanan iki cinayetle sarsıldı. Dalyan sokak üzerinde işlenen ilk cinayette psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Adem Karasaç
(45), Selahattin İskender
'in (57) evine giderek kapıyı çaldı. İkili kapıda bir süre tartıştı. Karasaç, yanında getirdiği pompalı tüfekle Selahattin İskender'e ateş edip olay yerinden kaçtı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ
Bacağından ağır yaralanan Selahattin İskender kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan Karasaç ilk ifadede, Selahattin İskender'in mutsuz olması için kendisine büyü yaptı için öldürdüğünü söyledi.
İŞYERİNİ BASTILAR
Bu olaydan 1 saat sonra ise Yasin Dere
(57), kendisine ait işyerinde oturduğu sırada içeriye husumetlileri olduğu belirtilen S.Y ve B.Y. girdi. Grup arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y. ve S.Y., Dere'ye kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Dere, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yasin Dere hayatını kaybetti. Kaçan iki zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.