Ağustos ayıyla beraber sıcaklıkların zirve rakamları görmesi vatandaşlar tarafından hava durumu araştırmalarına neden oldu. Sıcaklıkların bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklentiler arasında yerini alırken öte yandan "Bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?" soruları da yanıt aradı. İşte İstanbul anlık hava durumu ve haftalık tahminler…
SICAKLIKLAR ARTIYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
(İstanbul haftalık hava durumu görseli)
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık