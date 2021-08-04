Bursa Büyükşehir’den yangın bölgesine yardımlar devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde önceki gün bölgeye gönderilen 6 Tır dolusu yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bizzat Manavgat'a giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ihtiyaçların ne olduğunu yerinde tespit ediyor.

TAKVİYE EKİP VE MALZEME YOLA ÇIKTI

Diğer yandan yangınların başladığı ilk andan itibaren 7 araç ve 22 personelle Muğla Marmaris'te yangınlarla mücadele çalışmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine BUSKİ'den de 5 su tankeri ve 10 personellik takviye yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın Marmaris, Orhaniye ve Köyceğiz bölgelerinde toplam 13 araç ve 34 personelle orman yangınlarına müdahale ediyor.





"BURSA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR"

Devletin tüm imkanları ve vatandaşlar arasında oluşan seferberlikle yaraların sarılmasına yönelik her türlü önlemin alındığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa hamiyetperver bir şehir. Bursa insanı yardım etmeyi sever. İzmir depreminde de Arhavi ve Rize'deki su baskınlarında da Elazığ ve Malatya'daki depremlerde de Bursa üzerine düşeni yerine getirdi. İnşallah bu bölge ile alakalı destek ve katkılarımız olacak. Yine ilk etapta dün gönderdiğimiz 6 Tır yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. İnşallah yaralar sarılacak. Devletimiz güçlü, Cumhurbaşkanımız güçlü, hükümetimiz güçlü gerekenlerin hepsi yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devlet millet kaynaşmasıyla biz bunun da üstesinden geleceğiz. Sorumluları, suçluları varsa da muhakkak surette kanun önünde hesap verecekler. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım" dedi.





KOORDİNASYON MERKEZİNE GİTTİLER

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bölgedeki son durumu görmek ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi için Manavgat'ta temaslarda bulundu. Başkan Aktaş ve beraberindekilerin ilk durağı Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi oldu. Burada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile görüşen Başkan Aktaş, yangınlardaki son durum ve bölgedeki ihtiyaçlar hakkında bilgiler aldı.