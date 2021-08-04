Bursa'da inanılmaz olay: Minibüsün arka koltuğunda saklanıp...

'BAŞKASININ CANI YANMASIN'

Olayı anlatan Osman Çevik, "Ben yolcularımı Bursa'dan aldım ve Güzelyalı'daki İDO durağına bıraktım. Burada herkesin indiğinden emin olduktan sonra ben de dolmuştan indim. Yaklaşık 5 dakika dışarıda oyalanıp yeni sefer için tekrar dolmuşa bindim. Araçtaki parayı yanıma almamıştım ve o paranın yerinde olmadığını fark ettim. Aracımda 5 tane güvenlik kamerası var. Hemen cep telefonumdan kameraları izlemeye başladım. Kamera görüntülerinde bir kişinin arka koltukta saklandığını gördüm. Ben bunu hiçbir şekilde fark etmemişim. Sonra bu kişi önce arka kapıyı zorladı açamayınca ön tarafa yöneldi. Paraları fark edince paraları alıyor. Araba zaten dışarıdan kilitlendiği için arka kapıyı açamıyor o yüzden ön tarafa atlayıp ön kapıdan çıkıyor. Benim canım yandı başkasının canı yansın istemiyorum. Ben bu kişinin yakalanması için şikayetçi oldum ve bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.