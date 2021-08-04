‘Canım annem’ dövmesi yakalattı

İstanbul Şişli
'de, 3 ayrı eve girerek tüm değerli eşyaları alıp götüren biri çocuk iki hırsız yakalandı. İhbarlar üzerine çalışma başlatan polis, hırsızların birinin çocuk, büyük olanın elinde de dövme olduğunu fark etti. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler 8 evden hırsızlık, 4 iş yerinden hırsızlık ve 1 açıktan hırsızlıktan kaydı olan dövmeli hırsız Muhammet K. ile henüz 17 yaşında olan ve 7 adet suç kaydı olan A.K.'yi gözaltına aldı. Polis, Muhammet K.'nin elinin üzerindeki "Canım annem
" yazılı dövme sayesinde hırsızların izini sürdü ve daha önce karıştıkları olayları da tespit etti. Muhammet K. tutuklandı. A.K. adli kontrolle serbest kaldı.