Çoban öldü 2 kişi yaralandı

Aksaray
'da bir otomobil, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne daldı. Kazada, Afganistan uyruklu çoban Mıng Muhammed (70) öldü, sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Kazada, 17 koyun da telef oldu. Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Aksaray- Konya
karayolu Ataköy girişinde meydana geldi. Engin Topaloğlu
(28) yönetimindeki otomobil, Afganistan uyruklu çoban Mıng Muhammed'in yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada aracın çarptığı çoban Muhammed yaşamını yitirdi, sürücü Engin Topaloğlu ve arkadaşı Lorenzo Zackery Sylveste
(25) yaralandı, 17 koyun da telef oldu. Arkadan gelen Seyit Kızıl
(53) yönetimindeki kamyonet ise Topaloğlu ve arkadaşının indiği otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, şarampole yuvarlandı. Engin Topaloğlu ile arkadaşı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İHA