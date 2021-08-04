Çökertme nerede, hangi ile bağlı? Çökertme orman yangınında son durum ne?

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı; Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangının Çökertme ve Türkevleri mahallelerine ulaştığını duyurdu. Rüzgarın yön değiştirmesi sonucu Çökertme Koyu'na ulaşan yangın sonucu, Çökertme orman yangınında son durum ne sorusu yanıt arıyor. Yangını yurdun dört bir yanından takip eden vatandaşlar, Çökertme nerede, hangi ile bağlı diye araştırıyor.
ÇÖKERTME NEREDE?
Çökertme, Muğla'nın Milas ilçesinde yer almaktadır. Koy olarak bilinen Çökertme, Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan bir köydür. Çökertme Muğla'ya yaklaşık 109 kilometre, Milas'a 52 kilometre ve Milas Ören tatil beldesine de 17 kilometre mesafededir.
ÇÖKERTME YANGININDA SON DURUM NE?
Muğa'nın Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'nde başlayarak, önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'nin ardından geçtiğimiz gün Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine ulaşan yangın, 5'inci günde Kemerköy- Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye 1 kilometre yaklaştı. Ekiplerin mücadelesiyle alevler, santrale ulaşmazken, gün aydınlandıktan sonra 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile havadan müdahale başlatıldı. Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili olan yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle bölgeyi kaplayınca 2 mahalle de tahliye edildi.
ÇÖKERTME'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Çökertme Mahallesi'nin girişindeki ormanlık alanda da etkili olan yangın nedeniyle simsiyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Dün sabah helikopterler söndürme çalışmalarına destek olunca alevler, bu noktada kısmi olarak söndürüldü ancak bu kez Türkevleri Mahallesi'nde etkili oldu. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Havadan mücadelenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.