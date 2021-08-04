Çökertme nerede, hangi ile bağlı? Çökertme orman yangınında son durum ne?

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı; Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangının Çökertme ve Türkevleri mahallelerine ulaştığını duyurdu. Rüzgarın yön değiştirmesi sonucu Çökertme Koyu'na ulaşan yangın sonucu, Çökertme orman yangınında son durum ne sorusu yanıt arıyor. Yangını yurdun dört bir yanından takip eden vatandaşlar, Çökertme nerede, hangi ile bağlı diye araştırıyor.

ÇÖKERTME NEREDE?

Çökertme, Muğla'nın Milas ilçesinde yer almaktadır. Koy olarak bilinen Çökertme, Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan bir köydür. Çökertme Muğla'ya yaklaşık 109 kilometre, Milas'a 52 kilometre ve Milas Ören tatil beldesine de 17 kilometre mesafededir.