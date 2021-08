Dayı yeğen kavgası kanlı bitti! Şiddet uygulayan dayısını 4 yerinden bıçakladı

Yenimahalle ilçesinde market deposunda çalışan Erkan B., iş çıkışı evde üst katta oturan dayısı Faruk Biçer ile karşılaştı. Alkollü olan Faruk Biçer, Erkan B.'den para istedi. Biçer, parasının olmadığını belirten Erkan B.'yi yanında bulunan kutuyu fırlatarak dövmeye başladı. Erkan B., annesinin araya girmeye çalışmasına rağmen dayısı Faruk Biçer'i mutfaktan aldığı bıçakla 4 yerinden bıçakladı. Faruk Biçer kanlar içinde yere yığılırken, Erkan B. annesini arkadaşının evine kaçtı. Eve gelen sağlık ekipleri Faruk Biçer'in öldüğünü tespit etti. Olaydan sonra kaçan Erkan B., saklandığı metruk binada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





'BANA HER GÜN ŞİDDET UYGULUYORDU'



Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro amirliğine getirilen Erkan B. İfadesinde "Dayım cezaevinden çıktığından beri her gün bana şiddet uyguluyordu. Maaşımı aldığım zaman paramı benden zorla alıyordu. Her gün sarhoş şekilde geziyordu. 'Param yok' dediğim zaman da beni dövüyordu. Olay günü yine benden para istedi, olmadığını belirtince beni dövmeye başladı. Ben de elime aldığım bıçakla kendisini öldürdüm" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.