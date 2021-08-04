Dükkânı yıkılmak istenen esnaftan tek kişilik eylem

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, Bakırköy
'de protesto şokuyla karşılaştı. İBB Başkanı İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu
ile birlikte yol çalışması yapılan İstanbul Caddesi
üzerinde dolaşırken bir esnaf tarafından protesto edildi. Bakırköy Belediyesi
tarafından yıkım kararı gönderilen Zeytinlik Halk Pazarı'nda esnaf olduğunu belirten İsmail
Dumlu, "Bakırköy'de rantçılar kaybedecek, halk kazanacak" diyerek tek başına eylem yaptı. Bakırköy'e gelip siyaset yapanların zengin, ilçe halkının ise fakirleştiğini belirten Dumlu, Bakırköy'ün topraklarının parsel parsel satılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Dumlu, "Zeytinlik Halk Pazarı, Bakırköy Belediyesi'ne aittir. Bizler çarşının yapılmasına değil birilerine peşkeş çekilmesine karşıyız" dedi. Dumlu kendisine destek veren çevre halkının alkışlarıyla eylemini tamamladı.