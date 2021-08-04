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Giriş Tarihi: 4.8.2021 16:52

Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor

AA
Ege’de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor

Ege'de 40 derece civarında seyreden sıcaklıklar İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.

Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği kentlerde, öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

İzmir'de dışarıda vakit geçiren vatandaşların, parklarda gölgelik alanlara sığındığı, bazı çocukların da süs havuzlarında yüzdüğü görüldü.

SICAKLIKLAR CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN DÜŞECEK

Öte yandan birkaç gündür rekor seviyelerde seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren 40 derecenin altına düşeceği öğrenildi.

Sıcaklıklar Aydın'da 43,5, Manisa'da 42,9, Denizli'de 40,8, İzmir'de 3,6 ve Uşak'ta 36,1 derece olarak seyrediyor.

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Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor
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