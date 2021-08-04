Ege’de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor

Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği kentlerde, öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

İzmir'de dışarıda vakit geçiren vatandaşların, parklarda gölgelik alanlara sığındığı, bazı çocukların da süs havuzlarında yüzdüğü görüldü.

SICAKLIKLAR CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN DÜŞECEK

Öte yandan birkaç gündür rekor seviyelerde seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren 40 derecenin altına düşeceği öğrenildi.

Sıcaklıklar Aydın'da 43,5, Manisa'da 42,9, Denizli'de 40,8, İzmir'de 3,6 ve Uşak'ta 36,1 derece olarak seyrediyor.