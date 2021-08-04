Emine öğretmenin şüpheli ölümü

İzmir
Menemen'deki bir okulda Türkçe öğretmeni olan evli ve 2 çocuk annesi Emine Gökkız (43), yaz tatili için geldiği memleketi Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde eşofmanlarını giyerek evden çıktı. Bir daha haber alınamayan ve telefonu açık olmasına rağmen çağrılara yanıt vermeyen Emine öğretmen için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin, halkın da desteği ile ormanlık alanda başlattığı arama çalışmalarının 4'üncü gününde, Emine Gökkız, bir ağaca iple asılı şekilde bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Gökkız'ın, bir süre önce kendisini büyüten üvey babasını kaybettiği öğrenildi. Sosyal medyadaki "Canına kıydı" yorumlarına tepki gösteren bazı kullanıcılar ise Emine öğretmenin hayat dolu, haksızlıklara karşı sessiz kalmayan örnek bir insan olduğuna dikkat çekerek olayın intihar değil, cinayet olduğunu savundu.