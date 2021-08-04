Engelli torunu darp eden kadına 6 yıl hapis

İstanbul Kağıthane İlçesi Sultan Selim Mahallesi'nde 24 Temmuz günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu yüzde 88 engelli 15 yaşındaki Vuhem B., 75 yaşındaki anneannesi Semiye Ahu R. tarafından darp edilmişti. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri Vuhem B. ile kardeşleri Mahmud B. (12) ve Ali M.'yi (5) kilitlendikleri evden kurtarmıştı.

ÇOCUKLARI POLİS KURTARDI

Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi olmak üzere hastaneye götürüldükten sonra annesine teslim edilmişti. Evdeki anneanne Samia Ahu R. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyetteki ifadesinde, "Altını değiştiriyordum, rahat durmadığı için birkaç tane vurdum" dediği öğrenilen Samia Ahu R., Kağıthane Aile İçi ve Kadın Şiddet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

ANNEANNEYE DAVA

Mahkemeye çıkartılan kadın, "Alt soya, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık anneanne hakkında iddianame düzeledi. İddianamede anneannenin 5 yaşındaki torunu Ali'nin altını değiştirdiği sırada ağlamaya başladığı, elinden kaçan küçük çocuğu yakaladıktan sonra darp ettiği anlatıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Dava kabul edilirse, anneannenin yargılanmasına başlanılacak.