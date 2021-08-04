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Giriş Tarihi: 5.8.2021 03:08

Fatih'te 4 katlı binada yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

DHA
Fatih’te 4 katlı binada yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Fatih'te 4 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu insanları itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarda tedavi edildi

Yangın, saat 00.00 sıralarında Fatih, Mevlanakapı Mahallesi, Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı bir anda yoğun duman kapladı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edildi. Mahalle sakinleri yangın söndürme sırasında zaman zaman birbirleriyle kavga etti. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Fatih'te 4 katlı binada yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi
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