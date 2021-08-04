Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te evlat vahşeti: 9 gün dayanabildi...
Giriş Tarihi: 4.8.2021 15:13

Gaziantep'te evlat vahşeti: 9 gün dayanabildi...

DHA
Gaziantep'te evlat vahşeti: 9 gün dayanabildi...

Gaziantep'te korkunç bir cinayet işlendi... Oğlu tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Ali Hamed (58) 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti...

Korkunç olay, 26 Temmuz günü akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Hamed ile babası Ali Hamed arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammed Hamed, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Hamed, yapılan ilk müdahalenin ardından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında 9 gündür tedavi gören Ali Hamed, sabaha karşı kurtarılamadı. Ali Hamed'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Bu arada babasının ölümüne yol açtıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te evlat vahşeti: 9 gün dayanabildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA