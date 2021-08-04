Gece kulübüne giden Nuh Koç'u öldürüp dışarı taşımışlar!





9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olayın şüphelisi oldukları belirlenen mekan sahibi Mustafa A. (66), oğulları Aziz A. (44) ve Ufuk A. (36) ile çalışanlar M.Y. (44), R.K. (40), Ş.H.D. (42) ve M.V.Ç. (34) aynı gün gözaltına alındı. Nuh Koç'u öldürdüğü belirlenen mekan sahibinin bir diğer oğlu Kadir A. (38) ise olaydan iki gün sonra yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.