Gizem Canbulut'un katilinden pişkin savunma! 'Sapık' diyen de oluyordu!

Olay günü Gizem Canbulut'a sesli mesaj atarak Yunus Emre Parkı'nda buluştuklarını söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Hesap işini kendisinin yaptığını düşündüğümü söyledim. İtiraz etti. Aramızda tartışma başladı. 'Ben açmadım' diye ısrar etti. Daha sonra beni ittirdi ve 'Ben açtım, var mı yapabileceğin bir şey. Elime düştün, senin hayatını mahvedeceğim' dedi. 'Biz sana ailece düşmanız' dedi. Tükürdü, 'Aç köpek' deyip anneme küfretti. Bir an cinnet geçirdim. Bıçağı çıkardığımı hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Anneme küfredince çok sinirlendim" dedi. Mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra Eren Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.



'İDAM VERİLSİN'



Duruşma sonrası Demirören Haber Ajansı'na konuşan Gizem Canbulut'un babası Hasan Canbulut, "Benim kızımı öldüren kişi eğer kısa bir ceza alacaksa, hiç ceza almasın, çıksın helalleşelim. Bu kadar basit. Eğer adalet buysa. Niye hala canlar yanıyor? Bir kişiyi dövüyorsa müebbet verilsin, eğer öldürüyorsa idam verilsin ya da kısasa kısas densin. Ben idam istiyorum" dedi.

Gizem Canbulut'un annesi Nursel Canbulut ise "Adalet yerini bulsun. İdam edilmesini istiyoruz. 17 yaşında kızımız öldürüldü. Kızlar, kadınlar öldürülüyor. Kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Bizim canımız yandı başka kimsenin canı yanmasın. Böyle katiller asılsın. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.