Gizem Canbulut'un katilinden pişkin savunma! 'Sapık' diyen de oluyordu!

'BİR AN CİNNET GEÇİRDİM'



Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Eren Yıldız'ın yargılanmasına başlandı. Yıldız, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gizem Canbulut'un ailesiyle taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada ifade veren Eren Yıldız, "Bir an cinnet geçirdim, çok pişmanım" dedi.

Gizem Canbulut ile 2 yıldır tanıştıklarını ve 3-4 ay da sevgili olduklarını belirten Eren Yıldız, "Ayrıldıktan sonra benim adıma Instagram hesapları açıldığını fark ettim. Açılan hesapta cinsel içerikli fotolar, hakaretler paylaşıldı. Psikolojik olarak etkilendim. İntihar girişimim oldu. Gizem'e mesaj atıp hesabı kapatmasını istedim. Hesap kapandı. Birkaç gün sonra hesap yeniden açıldı. Her gün hesap açılmaya başlandı. Çevremdekilerden 'Bıktık senin hesaplarından' diyen de, 'sapık' diyen de oluyordu. Savcılığa, emniyete şikayetçi oldum. İşler çığrından çıkınca sesli mesaj atarak 'Konuşalım' dedim. Kabul etmedi. 'Jandarmada komutan tanıdığım var, o senin hesap işlerini halledecek' dedi. Bir hafta hesap açılmadı. Bir hafta sonra tekrar açıldı" dedi.