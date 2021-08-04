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Giriş Tarihi: 5.8.2021 03:43

Hadımköy’de ambalaj fabrikasında yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Hadımköy’de ambalaj fabrikasında yangın

Arnavutköy Hadımköy’de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, çok sayıda ilçeden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Yangın, Hadımköy Ömerli Mahallesi Vize Caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj fabrikasında 00.00 sıralarında çıktı. Fabrikanın idari kısmında yangın çıktığını gören işçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikadaki ambalajları sıçradı.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikadaki işçiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken olay yerine, Hadımköy, Arnavutköy ve Bahçeşehir itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Yangında fabrikada hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.
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Hadımköy’de ambalaj fabrikasında yangın
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