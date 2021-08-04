Hadımköy’de ambalaj fabrikasında yangın

Yangın, Hadımköy
Ömerli Mahallesi Vize Caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj fabrikasında 00.00 sıralarında çıktı. Fabrikanın idari kısmında yangın çıktığını gören işçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikadaki ambalajları sıçradı.
BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Fabrikadaki işçiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken olay yerine, Hadımköy, Arnavutköy
ve Bahçeşehir itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Yangında fabrikada hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.