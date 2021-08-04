Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hem alevlere müdahale ediyor, hem de maske ve eldiven dağıtıyorlar
Giriş Tarihi: 5.8.2021 00:35

Hem alevlere müdahale ediyor, hem de maske ve eldiven dağıtıyorlar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hem alevlere müdahale ediyor, hem de maske ve eldiven dağıtıyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’na bağlı Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Ekipleri; Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde bir haftadır etkili olan orman yangınlarına müdahalede aktif görev yapıyor. AKİ Ekipleri ayrıca yangına müdahale esnasında vatandaşların ve görevlilerin eldiven, maske ile göz damlası ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı olan Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Büro Amirliği Ekipleri; Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde bir haftadır etkili olan orman yangınlarına; afet konularına müdahalede tam donanımlı araçları ve arazi araçları ile müdahale ediyor.

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde aktif bir şekilde görev alan AKİ Ekipleri; AFAD, İtfaiye Ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar ile birlikte yangın söndürme ve destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kriminal Daire Başkanlığı AKİ Ekipleri; yangına müdahale esnasında vatandaşların ve görevlilerin eldiven, maske ile göz damlası gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hem alevlere müdahale ediyor, hem de maske ve eldiven dağıtıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA