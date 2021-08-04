Hem alevlere müdahale ediyor, hem de maske ve eldiven dağıtıyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı olan Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Büro Amirliği Ekipleri; Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde bir haftadır etkili olan orman yangınlarına; afet konularına müdahalede tam donanımlı araçları ve arazi araçları ile müdahale ediyor.

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde aktif bir şekilde görev alan AKİ Ekipleri; AFAD, İtfaiye Ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar ile birlikte yangın söndürme ve destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kriminal Daire Başkanlığı AKİ Ekipleri; yangına müdahale esnasında vatandaşların ve görevlilerin eldiven, maske ile göz damlası gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.