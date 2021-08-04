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Giriş Tarihi: 4.8.2021 13:58

Hisarönü nerede, hangi ile bağlı? Hisarönü yangınında son durum ne?

Hisarönü nerede, hangi ile bağlı? Hisarönü yangınında son durum ne?

Son 8 gündür devam eden yangınlardan biri de Hisarönü mahallesinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; rüzgarın yangın şiddetini arttırdığı bölgede söndürme çalışmaları devam ederken mahallede ikamet eten vatandaşların tahliye edildiği bildirilmişti. Bu kapsamda “Hisarönü nerede, hangi ile bağlı, son durum ne?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Hisarönü yangınında son durum ve tüm detaylar…

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınları söndürme çalışmaları sürerken yangından büyük oranda etkilenen Hisarönü mahallesi'ndeki son durum milyonlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda vatandaşlar "Hisarönü nerede, hangi ile bağlı, son durum ne?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Son olarak yapılan açıklamada bilindiği üzere Marmaris'teki yangının 107 saatten fazladır devam ettiği ifade edilirken öte yandan yangının etkili olduğu Hisarönü'nden dün büyük bir tahliye gerçekleştirildiği bildirilmişti.

HİSARÖNÜ NEREDE?

Hisarönü, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı bir mahalle. Marmaris'in güneybatısında yer alan Hisarönü, Marmaris-Datça Karayolu üzerinde konumlanıyor.

RÜZGAR ALEVLERİ HIZLANDIRIYOR

Marmaris'teki yangın 107 saatten fazladır devam ediyor. Yangının etkili olduğu Hisarönü'nden dün büyük bir tahliye gerçekleştirildi.Şiddetli rüzgar sebebiyle bugün alevler yeniden yükselmeye başladı. Evlerini terk edenler bugün oradaki durumu görmek için tekrar Hisarönü'ne gitti. 16.30'da alevler yeniden hızlanmaya başladı.

Yangını havadan söndürme çalışmaları gün boyunca devam etti. Hava sıcaklığının 31 dereceyi gösterdiği Hisarönü'nde hissedilen sıcaklık 35-36 dereceye kadar ulaşıyor.

Rüzgarın şiddetini artırdığı bölgeden ara ara alevler yükselirken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Hisarönü nerede, hangi ile bağlı? Hisarönü yangınında son durum ne?
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