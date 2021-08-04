Hisarönü nerede, hangi ile bağlı? Hisarönü yangınında son durum ne?

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınları söndürme çalışmaları sürerken yangından büyük oranda etkilenen Hisarönü mahallesi'ndeki son durum milyonlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda vatandaşlar "Hisarönü nerede, hangi ile bağlı, son durum ne?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Son olarak yapılan açıklamada bilindiği üzere Marmaris'teki yangının 107 saatten fazladır devam ettiği ifade edilirken öte yandan yangının etkili olduğu Hisarönü'nden dün büyük bir tahliye gerçekleştirildiği bildirilmişti.