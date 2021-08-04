Isıya dayanıklı eldiven nedir, ne işe yarar? Yangında kullanılan yanmaz eldiven kaç dereceye dayanır?

Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde devam eden orman yangınları sonucunda yangın söndürmede kullanılan araç gereçler araştırılıyor. Yangın söndürmek için gerekli malzemeleri inceleyenler, "Isıya dayanıklı eldiven nedir, ne işe yarar?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yangında kullanılan yanmaz eldiven kaç dereceye dayanır, ne kadar etkilidir konusu da merak ediliyor. İtfaiye erlerinin güvenlik amacıyla kullandığı bu gereç hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

YANMAZ ELDİVEN NEDİR?

Isıya dayanıklı eldiven ya da yanmaz eldiven; nomex, kevlar, nitril, aramid, alüminyum, spandex gibi malzemelerden üretilir. Bu eldivenler ısıya birebir temasa, aleve, ısınmış hatta erimiş metale temas etmeyi mümkün kılar. Isıya dayanıklı eldivenler sıcaklıktan etkilenmez ve ısıya karşı yalıtım sağlar.