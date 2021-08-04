Isıya dayanıklı eldiven nedir, ne işe yarar? Yangında kullanılan yanmaz eldiven kaç dereceye dayanır?

Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde devam eden orman yangınları sonucunda yangın söndürmede kullanılan araç gereçler araştırılıyor. Yangın söndürmek için gerekli malzemeleri inceleyenler, "Isıya dayanıklı eldiven nedir, ne işe yarar?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yangında kullanılan yanmaz eldiven kaç dereceye dayanır, ne kadar etkilidir konusu da merak ediliyor. İtfaiye erlerinin güvenlik amacıyla kullandığı bu gereç hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde.
YANMAZ ELDİVEN NEDİR?
Isıya dayanıklı eldiven ya da yanmaz eldiven; nomex, kevlar, nitril, aramid, alüminyum, spandex gibi malzemelerden üretilir. Bu eldivenler ısıya birebir temasa, aleve, ısınmış hatta erimiş metale temas etmeyi mümkün kılar. Isıya dayanıklı eldivenler sıcaklıktan etkilenmez ve ısıya karşı yalıtım sağlar.
YANMAZ ELDİVEN KAÇ DERECEYE KADAR DAYANIR?
Yanmaz eldivenler üretildiği malzemeye göre 100 ila 350 dereceye kadar koruma sağlamaktadır. Bu eldivenleri itfaiye çalışanlarının yanı sıra; demir çelik, cam sanayi ve yüksek ısı yalıtımı gerektiren işlerde, ateşle birebir temas halinde çalışanlar da tercih etmektedir. Yanmaz eldiven iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları satan mağazalardan temin edilir.