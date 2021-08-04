İstanbul'da sarı bela: Taksimetreyi açmadı aracı bağlandı!

Taksi de daha sonra bağlanarak otoparka çekildi. Olay sonrası taksici polise, "Oğlum yaşındasın. 56 yaşındayım. Ben bu arabaya valiz koymuyorum. Bu VIP araç. Biz artı valiz parası alıyoruz. Anlaşmamız öyle. 2 trilyonluk plaka. Yeni baypas ameliyatı oldum. Valiz taşıyorum" dedi. Turistler ise 200 TL isteyen taksiciye 100 TL verdi.