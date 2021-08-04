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Giriş Tarihi: 4.8.2021 15:45 Son Güncelleme: 4.8.2021 16:04

İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın sürücü adayına...

DHA
İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın sürücü adayına...

İstanbul'da taksi sürücüsü dehşet saçtı. Önce otomobili hareket ettiremeyen kadın sürücü adayına sözlü olarak saldırdı. Sonra da direksiyon öğretmeniyle dalaştı. Şehir eşkıyasının yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın sürücü adayı, eğitim aldığı sırada rampada otomobilini kaldırmakta zorlandı.

Kadını bekleyen taksi sürücüsü ise duruma sinirlenerek korna çalmaya başladı. Sabredemeyen taksi şoförü, aracından inip kadın sürücünün yanına giderek hakaret etmeye başladı.

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Küfürlere dayanamayan direksiyon öğretmeni ise araçtan inip araya girdi. Taksici ile direksiyon öğretmeni arasında yaşanan tartışma vatandaşların araya girmesi ile son buldu. İlerleyen dakikalarda taksi şoförü, durumu meslektaşlarına haber verdi.

Toplanan taksi şoförleri, eğitim aracını bulup, önünü kesti. Direksiyon öğretmeni öğrencisini korumak adına kapıları kilitleyip, araçtan indi. Taksi şoförü direksiyon öğretmenine hakaret edip, aracına kaput kısmına vururken, tartışma yine vatandaşların araya girmesi ile son buldu.

Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın sürücü adayına...
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