İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın sürücü adayına...

Taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesti, dehşeti yaşattı | Video

Küfürlere dayanamayan direksiyon öğretmeni ise araçtan inip araya girdi. Taksici ile direksiyon öğretmeni arasında yaşanan tartışma vatandaşların araya girmesi ile son buldu. İlerleyen dakikalarda taksi şoförü, durumu meslektaşlarına haber verdi.