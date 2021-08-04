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Giriş Tarihi: 4.8.2021 14:56 Son Güncelleme: 4.8.2021 15:01

Kahramanmaraş'taki Yediemin otoparkında yangın

AA
Kahramanmaraş'taki Yediemin otoparkında yangın

Kahramanmaraş'taki bir yediemin otoparkında yangın çıktı. Bazı araçlarda patlama meydana gelirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Adana karayolu 6. kilometresinde bulunan bir yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınla mücadele çalışmalarına polis ekipleri de TOMA araçlarıyla destek verdi.

Polis ekipleri, patlama riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında 30'dan fazla aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.



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Kahramanmaraş'taki Yediemin otoparkında yangın
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