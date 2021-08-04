Komşusunu tarlada öldürdü

Nizip ilçesinin kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, ailesiyle birlikte çalışan Kenan Osanmaz (38), traktörü ile tarlasını sürerken aralarında husumet bulunan komşusu İbrahim P. (67) tarafından önü kesildi.

Kısa süreli tartışma sonrası İbrahim P., yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla Osanmaz'a kurşun yağdırdı. Kafasına ve vücudunun farklı noktalarına isabet eden 3 kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden Osanmaz'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olay yerinden kaçan İbrahim P., kısa bir süre sonra jandarma tarafından suç aleti tabancala birlikte kıskıvrak yakalandı. 4 çocuk babası olan Kenan Osanmaz'ın cenazesi ise yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.