Korkunç cinayette WhatsApp detayı: Bu yüzden öldürülmüş!

'OĞLU DOLANDIRICILARLA GEZDİĞİ İÇİN TARTIŞTIK'



Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Burak Y.'nin ifadesinde, "Yasin Dere'nin oğlu, WhatsApp durumunda dolandırıcı olduğunu bildiğimiz Murat isimli biriyle çektiği fotoğrafı paylaşmıştı. Kendisine, 'neden dolandırıcılarla görüştüğünü' sordum. Bana ters cevap verince ben de babası Yasin Dere'yi aradım. Ona oğlunun dolandırıcılarla gezip, tozduğunu söyledim. O da 'Sana ne' dedi. Telefonda tartışmaya başladık. Küfretti, ben de küfretmemesini söyleyip, 'Birlikte çay içerek olayı çözebiliriz' dedim. Bunun üzerine beni iş yerine davet etti. Gittiğimde bunlar bize pompalı tüfekle ateş etti. Biz de üzerimizdeki tabancalarla onlara doğru ateş ettik. O sırada vuruldu, biz de kaçtık" dediği belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.