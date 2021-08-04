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Giriş Tarihi: 4.8.2021 09:24

Koronavirüs temaslısı olduğu halde sefere çıktı!

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Koronavirüs temaslısı olduğu halde sefere çıktı!

Kırıkkale’de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförü, HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı tespit edildi. Karantinaya alınan şoföre 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölge Trafik Kontrol Noktasında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. İstanbul'dan Ağrı istikametine yolcu taşıyan şoför Emin A., (40) 'HES kodu' kontrolünde 'riskli' grubunda yer aldığı tespit edildi. Emin A., evde izolasyonda olması gerekirken direksiyon başında yakalandı.

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle şoför Emin A.'ya ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı. Buradaki işlemlerin ardından Emin A., karantinaya alındı.

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Koronavirüs temaslısı olduğu halde sefere çıktı!
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