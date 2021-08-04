Marmaris’te yangına müdahale eden arazöz devrildi

Soğutma çalışması yapan ekibin de içinde olduğu yangın söndürme aracı devrildi. Kaza sonucu, aracın içindeki 4 itfaiye eri yaralandı. Yangın söndürme işçileri ekiplerin yardımıyla arazözün içinden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
Marmaris
Belediye Başkanı Mehmet Oktay, olayla ilgili açıklama yaptı. Mehmet Oktay, yaralılara anında gerekli müdahalenin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu ifade etti. Yangınlarla ilgili son bilgileri de paylaşan Oktay, Deliktaş mevkiindeki yangının kontrol altına alındığını, o bölgedeki yeşil alanların büyük bir kısmının korunduğunu bildirdi.