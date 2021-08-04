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Giriş Tarihi: 5.8.2021 02:51

Marmaris’te yangına müdahale eden arazöz devrildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te yangına müdahale eden arazöz devrildi

Marmaris’te çıkan yangında destek için gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait bir arazöz, söndürülen alanlarda soğutma çalışması sırasında kaza yaparak devrildi

Soğutma çalışması yapan ekibin de içinde olduğu yangın söndürme aracı devrildi. Kaza sonucu, aracın içindeki 4 itfaiye eri yaralandı. Yangın söndürme işçileri ekiplerin yardımıyla arazözün içinden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, olayla ilgili açıklama yaptı. Mehmet Oktay, yaralılara anında gerekli müdahalenin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu ifade etti. Yangınlarla ilgili son bilgileri de paylaşan Oktay, Deliktaş mevkiindeki yangının kontrol altına alındığını, o bölgedeki yeşil alanların büyük bir kısmının korunduğunu bildirdi.
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Marmaris’te yangına müdahale eden arazöz devrildi
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