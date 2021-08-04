Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Milas nerede, hangi ile bağlı? Milas orman yangınında son durum ne? Milas haritası
Giriş Tarihi: 4.8.2021 14:20 Son Güncelleme: 4.8.2021 14:28

Milas nerede, hangi ile bağlı? Milas orman yangınında son durum ne? Milas haritası

Milas nerede, hangi ile bağlı? Milas orman yangınında son durum ne? Milas haritası

Milas'ta çıkan orman yangınları nedeniyle, bölgedeki gelişmeler vatandaşlar için merak konusu oluyor. Yangın noktasından ve konumundan haberdar olmak isteyen vatandaşlar, Milas nerede sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, yangınların sürdüğü Milas nerede, hangi ile bağlı? İşte, Milas orman yangınında son durum ve Milas haritası...

Türkiye'nin pek çok noktasında çıkan orman yangınları ile mücadele büyük bir seferberlikle sürüyor. Başta Manavgat ve Marmaris olmak üzere 13 noktada yangınlar devam ediyor. Milas yangını ile ilgili de araştırma yapan vatandaşlar, Milas'ın haritadaki konumunu ve hangi ile bağlı olduğunu araştırıyor. Peki, Milas orman yangınında son durum ne ve Milas nerede?

MİLAS NEREDE?

Milas, Muğla şehrinin 13 ilçesinden biridir. Muğla'dan yaklaşık olarak 65 kilometre kadar uzaklıkta olan Milas'a araçla 1 saat içerisinde varmak mümkün. İstanbul'dan ise yaklaşık 10 saat kadar sürmektedir ve 740 kilometre uzaklıktadır.

Aydın üzerinden ise 95 kilometre uzaklıkta olan Milas'a 1,5 saat içerisinde ulaşılabilir. İzmir üzerinden de 190 kilometre mesafeyle 2,5 saat içerisinde ulaşmak mümkün. Özellikle bulunduğu coğrafi bölge itibariyle hem Akdeniz hem de Ege bölgesinin özelliklerini taşıyan özel tatil yöreleri arasında yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milas nerede, hangi ile bağlı? Milas orman yangınında son durum ne? Milas haritası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA