Milas nerede, hangi ile bağlı? Milas orman yangınında son durum ne? Milas haritası

MİLAS NEREDE?

Milas, Muğla şehrinin 13 ilçesinden biridir. Muğla'dan yaklaşık olarak 65 kilometre kadar uzaklıkta olan Milas'a araçla 1 saat içerisinde varmak mümkün. İstanbul'dan ise yaklaşık 10 saat kadar sürmektedir ve 740 kilometre uzaklıktadır.

Aydın üzerinden ise 95 kilometre uzaklıkta olan Milas'a 1,5 saat içerisinde ulaşılabilir. İzmir üzerinden de 190 kilometre mesafeyle 2,5 saat içerisinde ulaşmak mümkün. Özellikle bulunduğu coğrafi bölge itibariyle hem Akdeniz hem de Ege bölgesinin özelliklerini taşıyan özel tatil yöreleri arasında yer alıyor.