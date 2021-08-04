Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?

Hicri takvimde yılbaşı kabul edilen 1 Muharrem bu yıl Ağustos ayına tekabül ediyor. Şehrullahi'l-Muharrem ayı pek çok önemli hadisenin yaşandığı bir ay olması nedeniyle dinimizde çok mühim bir yere sahiptir ve bereketin, feyzin bollaştığı bir aydır. Dolayısıyla Müslüman alemi bu mübarek ayın faziletlerinden yararlanmak için "Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Bu ayı ibadetlerle değerlendirmek isteyenler Muharrem ayı ibadetleri nelerdir, Muharrem ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutulur gibi sorularla inceleme yapıyor. İşte bu aya dair merak edilenler.
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Dini Günler Listesi'ne göre, 2021 yılında Muharrem ayının 1. Günü 9 Ağustos'a tekabül ediyor. 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek.
MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUYOR?
Muharrem orucu Muharrem ayı içinde tutulur. Bu oruç dinimizde müstehab kabul edilir. Ayın başında, sonunda veya ortasında (13,14,15. Günler) oruç tutulabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Yahudiler bu ayın 10'uncu gününde oruç tuttuğu için onlara benzememek adına tek başına 10. Gün oruç tutmamış, 10'uncu günden önceki gün oruca başlayıp bir sonraki gün orucu tamamlamıştır. Yani 9, 10, 11. Günlerde oruç tutmuş ve Müslümanların bu şekilde oruç tutmasını önermiştir. Yalnızca Aşure Günü oruç tutmak mekruh kabul edilmiştir. Dolayısıyla 2021 yılında Muharrem ayı orucu 17-18 ya da 18-19 Ağustos tarihlerinde tutulacak.
MUHARREM AYI DUASI VE İBADETLERİ
1 -Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!
2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)
4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
Bugün aşure ibadet diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyuruldu. (Hakim)
5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)
6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)
7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)
8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
9- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur:
''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''
10- Namaz Kılınmalı Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır. Muharrem ayının ilk gecesi Tesbih Namazı kılınması tavsiye edilmiştir.
Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
MUHARREM AYI NEDİR?
Bu mübarek ayın hangi önemli olayları ihtiva ettiği ve önemi pek çok kişinin merak ettiği hususların başında geliyor. Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen bu ay, Recep, Şaban, Ramazan aylarından sonraki en kıymetli aydır. Bu ayda yapılan ibadetler her zamankinden kıymetlidir. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılının 1 Muharrem Hicri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edilir. Ayın, Güneş ve dünya etrafındaki dönme süresini esas alır. Hicri yılın ilk basamağı olan Muharrem ayının önemi ilahi dinler açısından büyüktür. Özellikle bu ayın onuncu gününe 'Âşura' denir. İnsanoğlunun atası; ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem'in tövbesi bu ayda kabul olunmuş, Hz. Nuh'un tufandan kurtuluşu bu ayda gerçekleşmiş, Hz. İbrahim ateşten bu ayda kurtulmuştur. Hz. Eyyüb bu ayda şifa bulmuş, evlat acıyla yanıp kavrulan Hz. Yakub Hz. Yusuf'a bu ayda kavuşmuştur. Hz Muhammed'in (s.a.v.) geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat bu ay da verilmiştir.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak adlandırılır. Bu yıl 10 Muharrem 18 Ağustos'a tekabül ediyor. Dolayısıyla 2021 Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.
AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?
Aşura ya da ashura olarak da bilinen Aşure Günü'nde pek çok önemli olay meydana gelmiştir. Aşura kelimesi Arapça'da "on" anlamına gelir. Muharrem ayının 10'uncu günü olması dolayısıyla bu isim verilir. Aşure günü yaşanan olaylar dolayısıyla bu günün çok özel ve kutsal olduğuna inanılır. Bu günde edilen dualar kabul olur, tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler Allah katında daha çok rıza görür. Öte yandan Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişi nedeniyle bu gün aynı zamanda yas günü kabul edilir. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır.
MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ OLAN OLAYLAR NELER?
Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.