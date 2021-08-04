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Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen il dışı atama - tayin sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: İl dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 4.8.2021 14:12 Son Güncelleme: 4.8.2021 14:12

Öğretmen il dışı atama - tayin sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: İl dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen il dışı atama - tayin sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: İl dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ihtiyaç listesine göre gerçekleştirilen başvuruların ardından gözler “Öğretmen İl dışı atama - tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?” sorusunun yanıtına çevrildi. 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihlerinde başvuruların tamamlandığı bilinirken sorgulama ekranı MEBBİS üzerinden açılacak. Sonuçların bugün açıklanması beklentiler arasında yer aldığından konuyla alakalı araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar…

MEB tarafından alınan başvuruların ardından il dışı öğretmen atama sonuçları için bekleyiş sabah saatlerinden itibaren başladı. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda 3 Ağustos tarihine kadar işlemlerini tamamladı. Bu kapsamda "2021 Öğretmen İl dışı atama - tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber vatandaşlar MEBBİS ekranından sonuçlara ulaşabilecek. İşte İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre; İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır

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Öğretmen il dışı atama - tayin sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: İl dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
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