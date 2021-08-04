Orman denetimi yapan polisler ağaca asılı ceset buldu

İstanbul Pendik'te Aydos ormanlarında yangın denetimi yapan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ağaca asılı elleri arkadan bağlı bir ceset ile karşılaştı. İnceleme yapan ekipler cesedin 15 günlük olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından adli tıp kurumuna gönderilen cesedin Görkem Taşdemir'e ait olduğu ortaya çıktı. Taşdemir ile ilgili ailesinin yaklaşık bir hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul ormanlarında aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydos ormanlarında hem havadan hem de karadan denetim yaptı. Denetimler sırasında orman içerisinde bir ağaca asılı elleri arkadan hafif şekilde bağlı halde ceset bulundu. Çürümeye başlamış olan ceset ile ilgili inceleme yapan ekipler cesedin Görkem Taşdemir adında bir gence ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin yaklaşık 15 günlük olduğu değerlendirildi.

AİLESİNE 'BEN GİDİYORUM' MESAJI ATMIŞ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Görkem Taşdemir'in ailesi ile irtibata geçti. Taşdemir hakkında ailesinin 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Evden ayrıldığı gün kardeşine mesaj atarak "Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin" yazdığı öğrenildi.

Taşdemir'in kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak. Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.