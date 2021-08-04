Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: Milas, Bodrum, Çökertme, Marmaris yangınlarında son durum ne?

"Toplamda 72 hava aracımız var"

Hava araçlarıyla ilgili ülke istatistiklerini paylaşan Bakan Pakdemirli, "Hava araçları yeterlidir, yetersizdir. Kamuoyunda çok paylaşılıyor. Portekiz'in 43 hava aracı var. Yunanistan'ın 18 hava aracı var. Fransa'nın 40 hava aracı var. Bunlar 2018 verileridir. Bizim sürekli olarak çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız 53-55'i buluyor. Çeşitli ülkelerden bazı taleplerimiz oldu. Toplamda 3 amfibik uçağımıza 3 amfibik uçak daha eklendi. 6 amfibik uçak oldu.9 tane tanker uçağımız. Helikopterimiz 45'ken 12 daha eklendi. 57'e vardı. Toplamda 72 hava aracımız var" dedi.

"Herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Orman teşkilatımızdan Karayollarımıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır. İlk 4 buçuk günü Antalya'da geçirmiştik. İki günü aşkın bir zaman diliminde buradayız. Muğlalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Köyceğiz'den tüm kurumlarımız el birliği içinde büyük bir mücadele ortaya koyuyor" dedi.

"Provokasyon var"

Hiç kimsenin siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadığını ifade eden Soylu, "Kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla mücadelesini devam ettiriyor. Çok güzel manzaralar var. Provokasyon var mı? Var. Provokasyon yok dersem yalan söylemiş olurum. Ormancının yanına gidip 'Siz işinizi yapmıyorsunuz, hakkımızı helal etmiyoruz' diyenler beni son derece rencide ediyor" dedi.

"TOMA baştan beri su sıkıyor"

TOMA'ların yangınla mücadele etmediği iddiasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Polisin TOMA'sı vatandaş gösteri yaparken su sıkıyor. Şimdi su sıkacak deniyor. Baştan beri sıkıyor. Biz söyledik de oldu diyorlar. Siz söylediniz de oldu desem siz kendinizi tatmin edecekseniz buyurun edin. Başından beri işin bir programı var. Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi. Bu Antalya'da birinci gün gördüğümüz andan itibaren oldu" şeklinde konuştu.

"128 tanesi ağır hasarlı ve yıkık bina var"

İçişleri Bakanı Soylu konuşmasının devamında, "Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar tespitleri gerçekleştirildi. Bunların da 128 tanesi ağır hasarlı ve yıkık. Dün 8 mahalle tahliye edilmişti. 5 de kısmi bir tahliye söz konusuydu. Şimdi ise biraz daha arttı. Yaklaşık 28 bina mahallede toplam 3219 hane 16 bin 603 kişiyi Muğla'da tahliye ettik" ifadelerini kullandı.