Para için babasını öldürdü

Gaziantep'te oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

26 Temmuz günü Şehitkâmil ilçesinin Karacaahmet Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Suriye uyruklu Mustafa Hamed, para meselesi nedeniyle babası Ali Hamed (58) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ekmek bıçağıyla defalarca babasını bıçaklayan Mustafa Hamed, evden çıkıp kayıplara karışırken, yaralanan baba komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına Ali Hamed, tedavinin 9'uncu gününde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Ali Hamed'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Şahinbey ilçesindeki Yeşilkent mezarlığında toprağa verildi.

Cinayet Bürosu ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.