Restoranda kanlı tartışma: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana gelen olayda, iddialara göre aralarında yakın zamanda yaşadıkları bir tartışma nedeniyle husumet bulunan Birol Kibar, Zeki Şahin ile karşılaştı. Restoranın ofis bölümünde konuşmaya başlayan ikilinin sözlü tartışması bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada Birol Kibar üzerinde bulunan silahı çıkartarak Şahin'e ateş etti. Silah sesi ve bağrışmaları duyarak ofise gelen Şahin'in bir yakını ise olayı görünce, Birol Kibar'a ateş etti. Silah sesleri üzerine durumu fark edenlerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede Polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu esnada olayda yaralanan Birol Kibar ve Zeki Şahin, olay yerinde bulunan yakınları tarafından alınarak kendi imkanları ile hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Birol Kibar, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Kibar'ın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken polis ekipleri restoran ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışmada yaralanan Zeki Şahin ise kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ekipleri iş yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Restoranda bulunanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı başlatıldı.