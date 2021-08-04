Rize’den sonra şimdi de Trabzon’da…

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce ülkemizde bir ilke daha imza atılarak Rize ili Güneysu ilçesinde, derelerin yukarı havzasından gelebilecek rüsubat ile sığ heyelan malzemelerini tuzaklayacak olan "Moloz Bariyeri" montajı tamamlanarak hizmete açmış ve moloz bariyeri taşkınlarda başarıyla görevini yerine getirmişti. Çelik telli ağlar, esnek halkalar, destekleme halatları ve uzun ankrajlardan oluşan bu bariyerler şimdi de iki yıl önce büyük bir afet geçiren Trabzon'un Araklı İlçesi Çamlıktepe mahallesinde uygulanıyor. Montaj çalışmaları devam eden bu bariyerler sayesinde, rüsubi malzemeler kontrol altına alınarak, dere yatağı kesitlerini daraltması engellenecek ve bu sayede taşkın riski azaltılmış olacak.

AMAÇ, CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

DSİ 22. Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı yaptığı açıklamada, "Doğu Karadeniz bölgesi ülkemizde en çok yağış alan bölgelerimizden biri. Bu yağışlar maalesef zaman zaman su baskınlarına ve heyelanlara neden olmaktadır. DSİ olarak bu taşkın risklerini azaltmak ve halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla Türkiye'de ilk olarak Rize ilimizin Güneysu ilçesinde geçirgen bent uygulamasını ve ardından moloz bariyeri projesini hayata geçirmiştik. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile bölgede yaptığımız incelemenin ardından bu projenin yaygınlaştırılması talimatını verdi ve bizler de hemen çalışmalarımıza başladık." dedi.

14 ADET İNŞA EDİLİYOR

Taşkınlarda bu projelerin başarıyla çalıştığını gözlemlediklerini ve bu projeleri Trabzon'da uygulamaya başladıklarını belirten Akçalı, "Geçtiğimiz yıllarda afete maruz kalan Araklı İlçesi Çamlıktepe Mahallesinde 14 adet moloz bariyeri inşa ediyoruz. Bu projede amacımız rüsubi malzemeleri kontrol altına almak ve mansapta yer alan derelerin kesitlerini daraltmasının önüne geçmektir. Projemizin taşkın risklerini azaltma konusunda faydalı olacağına inanıyorum." dedi.