Şanlıurfa ilçeleri arıtma tesislerine kavuşuyor

Şanlıurfa'da su kaybının önüne geçebilmek ve su tasarrufunu sağlamak adına birçok ilçede çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşlara temiz, sağlıklı içme suyu ulaştırmak için DSİ Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü içme suyu arıtma tesisi çalışmalarına aralıksız devam ederek projenin bir an önce bitirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa genelinde vatandaşlara arıtılmış su sağlamak adına ilçelerde içme suyu arıtma tesisi çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, Siverek, Hilvan, Birecik, Halfeti, Viranşehir ve Suruç ilçelerinde tesis ve ana isale hattı inşa çalışmaları ile vatandaşların hizmetine en kısa sürede sunmak için kolları sıvadı.
HEDEF, ŞANLIURFA'DAKİ TÜM HANELERDE ARITILMIŞ SU
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Şanlıurfa'daki vatandaşları kesintisiz, temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için hedeflediği içme suyu arıtma tesislerinde idari ve kontrol binası, debimetre odası, kimya, klor, jeneratör binası, ısı merkezi ve filtre odası, hızlı ve yavaş karıştırıcı durultucu flokülasyon yapısı, kum filtre, temiz su deposu, çamur yoğunlaştırma yapısı, foseptik yapısı gibi bölümler yer alacak. Tesislerde ayrıca periyodik olarak su analizleri ve kontrolleri de yapılacak.
Siverek ve Hilvan ilçelerindeki içme suyu arıtma tesisleri tamamlandığında 45 bin metrekarelik alana sahip olan Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisinde, günlük 110 bin metreküp ham suyu arıtarak günde 110 bin ton suyu içmeye hazır hale getirecek ve isale hatları ile birlikte ilçede su sorunu kalmayacak.
Hilvan ilçesindeki tesiste ise 20 bin 422 metrekarelik alana sahip olan içme suyu arıtma tesisi günlük 15 bin 000 metreküp ham suyu arıtarak günde 15 bin ton suyu içmeye hazır hale getirecek ve ilçe halkına arıtılmış, temiz ve sağlıklı içme suyu sunulmuş olacak. Diğer ilçelerdeki tesislerin bir an önce bitirilip hizmete sunulması adına inşaat çalışmaları hızla bir şekilde devam ediyor.