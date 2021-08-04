Şanlıurfa ilçeleri arıtma tesislerine kavuşuyor

Şanlıurfa'da su kaybının önüne geçebilmek ve su tasarrufunu sağlamak adına birçok ilçede çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşlara temiz, sağlıklı içme suyu ulaştırmak için DSİ Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü içme suyu arıtma tesisi çalışmalarına aralıksız devam ederek projenin bir an önce bitirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa genelinde vatandaşlara arıtılmış su sağlamak adına ilçelerde içme suyu arıtma tesisi çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, Siverek, Hilvan, Birecik, Halfeti, Viranşehir ve Suruç ilçelerinde tesis ve ana isale hattı inşa çalışmaları ile vatandaşların hizmetine en kısa sürede sunmak için kolları sıvadı.

HEDEF, ŞANLIURFA'DAKİ TÜM HANELERDE ARITILMIŞ SU

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Şanlıurfa'daki vatandaşları kesintisiz, temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için hedeflediği içme suyu arıtma tesislerinde idari ve kontrol binası, debimetre odası, kimya, klor, jeneratör binası, ısı merkezi ve filtre odası, hızlı ve yavaş karıştırıcı durultucu flokülasyon yapısı, kum filtre, temiz su deposu, çamur yoğunlaştırma yapısı, foseptik yapısı gibi bölümler yer alacak. Tesislerde ayrıca periyodik olarak su analizleri ve kontrolleri de yapılacak.