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Giriş Tarihi: 4.8.2021 19:00

Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 4 Ağustos Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 4 Ağustos Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

Haftanın üçüncü gününde şans oyunu severler Şans Topu sonuçları araştırmasına başladı. Büyük ikramiyenin 361 bin 558 TL olduğu Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar MPİ canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Bugünkü çekilişte kuponlarına 5+1 bilen çıkmasını isteyenler Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 4 Ağustos Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'den sonra açıklanacak. İşte 4 Ağustos Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Milli Piyango Şans Topu sonuçları an itibariyle binlerce şans oyunu severin gündeminde bulunuyor. En son yapılan çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-6-21-22-26- ve +1 oldu. Sonuçlara göre 5+1 bilen çıkmayınca bu haftaki çekilişe olan ilgi arttı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV canlı yayınında gerçekleşen MPİ Şans Topu sonuçları akşam saatlerinde açıklanıyor. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 4 Ağustos 2021 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Online ile 4 Ağustos Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaraları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları aşağıda yer alıyor;

Şans Topu çekiliş sonuçları 4 Ağustos kazandıran numaralar açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından vatandaşlar oynadıkları biletleri Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilirler.

1 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango Online'da yer alan Şans Oyunu çarşamba ve pazar akşamları canlı yayında, noter huzurunda çekildi. 1 Ağustos Şans Topu çekilişi saat 20:00'de yapıldı. Çekilişler canlı olarak www.millipiyangoonline.com adresinden yayımlandı. Sonuçlara göre 5+1 bilen çıkmadı ve 361.558,19 TL ikramiye devretti.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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