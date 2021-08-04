"Kahramanlarımız yangın bölgesinde desteklerini sürdürüyor"

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatları doğrultusunda Manavgat İlçesi'ne gönderilen itfaiye personeli, yangınların söndürülmesinde büyük emek harcıyor.

Ülkenin orman yangınlarıyla mücadelede geçirdiği bir hafta geride kalırken, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de bölgeye verdikleri destek aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatları doğrultusunda geçen hafta bölgeye destek amacıyla yola çıkan itfaiye ekibi, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi nar ağacı Mahallesi ve çevresindeki yangının söndürülerek, köyün yanma riskinin ortadan kaldırılmasına büyük destek oldu. Soğutma çalışmalarına devam eden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

'NEFESİMİZ OLAN ORMANLARIN KURTULMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Değişik illerde çıkan orman yangınlarına destek olmak için gönderdikleri ekibin mesai gözetmeksizin bölgede mücadele verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizde meydana gelen afetler hepimizin ortak acısıdır. Amasya'da görev yapan fedakar ekiplerimiz, 4 gün önce Antalya'nın Manavgat İlçesine gitti. Orada ellerinden geleni yaparak, birçok noktada devam eden yangınların söndürülmesi için destek verdiler. Bizi biz yapan ortak acılarımız ve ortak sorumluluklarımızdır. Tüm ülke olarak el birliği ile bu durumu da aşacağız. Ekiplerimiz, tüm imkanları ile seferber oldu. Amasya olarak nefesimiz olan ormanların kurtulması için elimizden geleni yapıyoruz."