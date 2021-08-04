Sel bölgelerinde yaralar sarılıyor

Van'ın 6 ilçesinde etkili olan sellerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarıyla selden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Esenyamaç mahallesinde çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Suver, burada yaptığı açıklamada, vatandaşın sıkıntılarını yerinde gördüklerini belirterek, sellerin yol açtığı zararları en kısa zamanda gidereceklerini belirtti.
CAN KAYBIMIZ YOK
Sellerden en çok Esenyamaç Mahallesinin etkilendiğini belirten Bakan Yardımcısı Suver, "Gördüğümüz kadarıyla Esenyamaç Mahallesi, Van'ın en büyük felaketini yaşanmış. Yapılan ikazları muhtarımız zamanında Esenyamaçlı kardeşlerimize duyurmuş. Bu sayede evler zamanında terk edilmiş, can kaybımız olmamıştır. Bizim için en büyük teselli kaynağı bu oldu. 8 ev ağır hasarlı. Sokaklarımız suyun akış yönünde. Köyümüzün meydanı ve ahırlarımız tamamen tahrip olmuş durumda. Hepsinin tespitleri yapıldı. Tüm Esenyamaçlı kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını da vatandaşlarımıza ilettik." şeklinde konuştu.
CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ise vatandaşları sel baskınına karşı tedbirli olmaları konusunda sürekli uyardıklarını belirtti. Cumartesi günü tekrar yağış beklediklerini ifade eden Bilmez, "Tüm muhtarlarımızı uyardık. Cumartesi günü daha dikkatli olunması gerekiyor. Selden etkilenen bölgelerde iş makinalarımız çalışıyor. Gerekli çalışmaları en kısa sürede bitireceğiz. İçme suyu sorununun büyük kısmını çözdük. Buranın yaralarını hızlı bir şekilde saracağız. Birçok sivil toplum örgütü yardım gönderdi. Vatandaşlarımız adına onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Esenyamaç Mahalle Muhtarı Cevat Özer ise devletin tüm imkânlarıyla yanlarında olduğunu belirterek yapılan çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver'e Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ilgili kurumların temsilcileri eşlik etti.
BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Bazı mahallelerde evler su altında kalırken, Hakkari- Van Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde saat 16.30'da başlayıp 15 dakika süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, sele neden oldu. Selde mahallede bulunan 32 dükkan ve bazı evler sel sularından etkilendi. Sel nedeniyle Hakkari- Van Karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Sel sonrası belediye ekipleri yolda çalışma yaparken, karayolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı.
YÜKSEKOVA'DA SEL FELAKETİNİN YARALARI SARILIYOR
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulunarak, vatandaşların taleplerini dinledi.
Van-Yüksekova karayolunda ve Yüksekova ilçesinin birçok noktada meydana gelen sel maddi zarara neden olmuştu. Vali Akbıyık ise ilk olarak Yeni Köprü'de bulunan Gökyurt köyüne bağlı Yeşildere mezrasında incelemelerde bulundu. Daha sonra Akalın ve İnanlı köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşları dinleyen Vali Akbıyık, ardından Esendere beldesine geçti. Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu makamında ziyaret eden Akbıyık, beraberindekilerle sele maruz kalan Yamaç, Soğanlı, Yılmaz ve Gözlüce mahallerini yerinde inceledi.
GEREKEN TÜM İHTİYAÇLAR GİDERİLECEK
Yaşanan selin açtığı tüm yaraları saracaklarını dile getiren Vali İdris Akbıyık, "Yüksekova ve Esendere bademizin birkaç mahallesinde sel oluştu. İnşallah kısa sürede tüm ekiplerimizle bölgeye seferber olup yardımcı olacağız. Bizde bu selin yaşandığı yerleri tek tek gezip inceleyeceğiz. Tüm ekimlerimizle mücadelemizi sürüyoruz. Gereken tüm ihtiyaçlar giderilecek. Vatandaşlarımıza uyarımızdır, artık dere yatağına ev yapmayalım. Devletin eliyle herkese yardımcı olacağız. Tüm Yüksekova ve Esendere beldemize geçmiş olsun" dedi.
Vali Akbıyık'a; Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve kurum müdürleri eşlik etti.