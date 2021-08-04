Sel bölgelerinde yaralar sarılıyor

Van'ın 6 ilçesinde etkili olan sellerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarıyla selden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Esenyamaç mahallesinde çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Suver, burada yaptığı açıklamada, vatandaşın sıkıntılarını yerinde gördüklerini belirterek, sellerin yol açtığı zararları en kısa zamanda gidereceklerini belirtti.

CAN KAYBIMIZ YOK

Sellerden en çok Esenyamaç Mahallesinin etkilendiğini belirten Bakan Yardımcısı Suver, "Gördüğümüz kadarıyla Esenyamaç Mahallesi, Van'ın en büyük felaketini yaşanmış. Yapılan ikazları muhtarımız zamanında Esenyamaçlı kardeşlerimize duyurmuş. Bu sayede evler zamanında terk edilmiş, can kaybımız olmamıştır. Bizim için en büyük teselli kaynağı bu oldu. 8 ev ağır hasarlı. Sokaklarımız suyun akış yönünde. Köyümüzün meydanı ve ahırlarımız tamamen tahrip olmuş durumda. Hepsinin tespitleri yapıldı. Tüm Esenyamaçlı kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını da vatandaşlarımıza ilettik." şeklinde konuştu.