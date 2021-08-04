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Giriş Tarihi: 4.8.2021 11:43 Son Güncelleme: 4.8.2021 11:57

Son dakika: Ankara'da korkutan yangın! Siyah dumanlar yükseldi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: Ankara'da korkutan yangın! Siyah dumanlar yükseldi

Son dakika bilgisine göre Ankara'dan korkutan görüntüler geldi. Başkent'ten yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Siyah dumanların yükselmesi dikkat çekti. Yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Ankara Valiliği açıklamasında "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. " denildi.

Son dakika haberleri... Ankara'dan korkutan görüntüler! Başkanet'ten yoğun dumanlar yükseldi.

ANITKABİR'DEN DE GÖRÜLDÜ

Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA!

Ankara Valilsi Vasip Şahin'den gelen açıklamada "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Ankara'da korkutan yangın! Siyah dumanlar yükseldi
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