Son dakika: Ankara'da korkutan yangın! Siyah dumanlar yükseldi

ANITKABİR'DEN DE GÖRÜLDÜ
Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA!
Ankara Valilsi Vasip Şahin'den gelen açıklamada "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.