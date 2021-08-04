SON DAKİKA || Azra Gülendam Haytaoğlu flaş gelişme! Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, vahşi cinayeti anlattı

VAHŞİ CİNAYETİ ANLATTI

Mustafa Murat Ayhan, 16 Temmuz'da Konyaaltı'nda kafeye gittiğini, kafede servis elemanı olan Azra ile tanıştığını söyledi. Genç kıza iş teklif ettiğini belirten Ayhan, karşılıklı telefonlarını aldıklarını aktardı. Azra'nın korona hastası olduğunu öğrenince mesaj yazdığını kaydeden Ayhan, genç kızın 'Bakanım yok, beş gün oldu bir şey yemedim, ilaçlarımı alamadım, ölmek istiyorum. Her yerim çok ağrıyor' dediğini ileri sürdü. Azra'yı evden aldığını ve lokantaya gittiklerini belirten Ayhan, kızın ilacını alıp eve dönmek üzere yola çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti: