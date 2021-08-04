Son dakika... Babasını 9 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Genç kız korkunç planını anlattı

ŞOKE EDEN SÖZLER: GEÇEN YIL KAFAMA KOYMUŞTUM

C. C.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. C.C. ifadesinde, "Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçiremedim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm. Olay sonrası babamın kanı kıyafetlerime bulaştı. Odama geçerek, üzerimi değiştirdim. Bu sırada polisler geldi. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim" dediği belirtildi.