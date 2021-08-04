Son dakika | Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: 167 yangın kontrol altında!

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili paylaşım yaptı. Son durumu Twitter hesabından duyuran Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: "Orman Yangınları Son Durum 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. #OrmanınKahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."