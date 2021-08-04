Son dakika deprem haberi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den önemli açıklama

'DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR'

Depremlerin fırtına şeklinde bir sürekliliği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Bu bölgede uzun zamandan beri deprem etkinliği var. 3-4 gün içerisinde deprem sayısı yaklaşık 300'ü geçti. Neredeyse günde 100 deprem oluyor ancak bunlar 2, 3, 4 büyüklüğünde küçük ölçekli depremler. 5 büyüklüğündeki depremler de insanlar için can ve mal kaybı yaratan depremler değil, sadece sarsıntısını hissediyoruz. Bu bölge özelinde 2017 yılında önemli bir deprem etkinliği olmuştu. Birbirine çok yakın büyüklükte çok sayıda deprem oldu. Belli bir zaman sonra deprem fırtınası şeklinde gelişti. 4-5 büyüklüğündeki depremler 8-10 tane arka arkaya gerçekleşiyor. Burada da benzer bir durum var. Bu bölgede belli yıllarda 5'e varan depremler art arda gerçekleşiyor. Bir deprem fırtınası yaşanıyor, tekrar bitiyor bir daha yeniden yaşanıyor. Böyle bir silsile var. Aktif volkanların olduğu ve diri fayların olduğu bir bölge olması bu durumun yaşanmasına neden oluyor. Birlikte çalışması nedeniyle belli bir zaman sonra depremler fırtına şeklinde süreklilik arz ediyor. Bu fay sürekli 5 büyüklüğüne varan depremler üretiyor. Bu fayın üzerinde son yüzyılda 6'yı geçen depremler olmamış. 5 ve üzeri depremler olduktan sonra 5'e yakın 4 büyüklüğündeki depremler gerçekleşiyor" dedi.