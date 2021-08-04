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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 4 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 4.8.2021 18:31

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 4 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 4 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye sınırları içerisinde ya da sınırlarına yakın bölgelerde meydana gelen son dakika deprem olayları kamuoyu tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Sarsıntıları hissedenler ve depremin merkez üssü ile şiddeti konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularına cevap aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve diğer son dakika deprem olaylarından detaylar.

Ülkemizde yer alan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adı verilen aktif özellikteki fay hatlarında oluşan anlık fay kırılmaları sonucunda pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayı meydana gelmeye devam ediyor. Yoğunlukla Akdeniz ve Ege Denizi üzerinde meydana gelen ve yurdumuzda da hissedilen şiddetli sarsıntılarla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler "son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Aşağıda yer alan linklere tıklayarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz…



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 4 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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