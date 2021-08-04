Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 4 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde yer alan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adı verilen aktif özellikteki fay hatlarında oluşan anlık fay kırılmaları sonucunda pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayı meydana gelmeye devam ediyor. Yoğunlukla Akdeniz ve Ege Denizi üzerinde meydana gelen ve yurdumuzda da hissedilen şiddetli sarsıntılarla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler "son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Aşağıda yer alan linklere tıklayarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz…